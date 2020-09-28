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Известия
Известия

Попова назвала ожидаемым рост заражений коронавирусом в России

Рост заражений коронавирусной инфекцией в России ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность, заявила в понедельник, 28 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Анна Попова объяснила причины роста числа случаев коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора добавила, что любое нарушение разработанных ведомством требований ведет к увеличению зараженных и распространению заболевания. Также Анна Попова рассказала, почему приезжающие в Россию должны сдать тест на коронавирус и какова их надежность.
Комсомольская правда09:40
Подробнее о событии
URA.Ru

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

URA.Ru10:10
RT на русском

Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России

RT на русском09:48
Lenta.ru

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Lenta.ru09:54
РИА Новости

Попова объяснила рост числа заражений коронавирусом

РИА Новости09:57
Газета.Ru

Попова: COVID-19 становится сезонным заболеванием

Газета.Ru09:47
Интерфакс

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Интерфакс09:46
Комсомольская правда

Анна Попова объяснила причины роста числа случаев коронавируса в России

Комсомольская правда09:40

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM08:28
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Генерал рассказал, как Украина упустила шанс «взять» Крым

Украина в начале 2014 года обладала 5-тысячной группировкой, которую могла бы перебросить для возвращения Крыма, заявил в эфире «112 Украина» бывший министр обороны страны и генерал армии Александр Кузьмук.
Московский Комсомолец10:36
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