Попова назвала ожидаемым рост заражений коронавирусом в России
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Рост заражений коронавирусной инфекцией в России ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность, заявила в понедельник, 28 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.В источнике
С чего всё началось
Анна Попова объяснила причины роста числа случаев коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора добавила, что любое нарушение разработанных ведомством требований ведет к увеличению зараженных и распространению заболевания. Также Анна Попова рассказала, почему приезжающие в Россию должны сдать тест на коронавирус и какова их надежность.
Комсомольская правда09:40
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