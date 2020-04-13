Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

Хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 ‒ это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них ‒ это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных.

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели. 74

Фигурное катание Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет.

Транспорт РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 134

Происшествия В Краснодарском крае задержали криминального авторитета Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону. 21

Недвижимость ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок. 9

Экономика Кудрин предупредил о стремительном росте числа безработных Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время. 1,3K

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 873

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 4

Шоу-бизнес Кети Топурия вышла обнаженной в лес Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной. 2

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 54

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 8

Происшествия Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов. 6

Экономика Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2K

Игры Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4 Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками. 12

Футбол «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.