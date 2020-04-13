Коронавирус
ИзвестияПопова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 ‒ это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них ‒ это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 16:15
с чего всё началось
Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой.Екатеринбург Онлайн09:26
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Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Фигурное катание
Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет
Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет.
News.ru 10:26
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Футбол
«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»
Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Советский спорт 01:49
Недвижимость
ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году
Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
РБК 04:14
Здоровье
О воздействии коронавируса на курильщиков рассказал российский онколог
Невинномысский рабочий вчера в 02:54
Экономика
Кудрин предупредил о стремительном росте числа безработных
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время.
Арбуз 05:56
Армия и оружие
С-400 уничтожили ракеты-мишени в небе над Астраханской областью
«Были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 16:15
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика
Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru вчера в 11:42
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Общество
Голикова: в ближайшие недели эпидситуация в Москве может ухудшиться
В Москве и Подмосковье эта неделя и следующая могут продемонстрировать нарастание заболевания коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:03
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе к Фомину из Италии
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба расстаться с 23-летним хавбеком Даниилом Фоминым.
Матч ТВ 13:13
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
Экономика
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.
ТАСС 13:02
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Футбол
«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты
Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.
RT на русском 08:49
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39