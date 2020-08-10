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РБК
РБК

Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID

Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу

Исследования выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.
ТАСС07:24
Подробнее о событии
Петербургский дневник

Петербург замкнул тройку регионов с наиболее высокой долей людей с антителами к коронавирусу

Петербургский дневник08:27
РБК

Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID

РБК08:15
RT на русском

Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу

RT на русском07:33
Фонтанка.Ру

Петербург вошёл в тройку российских регионов с наиболее высокой долей населения с антителами к COVID-19

Фонтанка.Ру08:00
DP.RU

Только в двух регионах нашли больше людей с антителами, чем в Петербурге

DP.RU07:52
Телеканал Санкт-Петербург

Петербург вошел в тройку городов, в которых больше всего людей с антителами к COVID-19

Телеканал Санкт-Петербург08:14
ТАСС

Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу

ТАСС07:24

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
РИА Новости07:34
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газета06:39

Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ru06:57
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