Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
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Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу
Исследования выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.
ТАСС07:24
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