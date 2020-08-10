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РБК
РБК

Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID

Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования - это Тюменская область - 24,5%, Тульская область - 27,8%, Санкт-Петербург - 26% - и Республика Татарстан - 31,5%
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