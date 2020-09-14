"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Сегодня в Сеть просочились первые обучающие видео от Facebook по Oculus Quest 2. Это новая самодостаточная гарнитура виртуальной реальности, которая в настоящее время разрабатывается в недрах Oculus VR.
Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Автомобильная торговая площадка в Соединённых Штатах выставила на продажу Ford Excursion Limited 2005 года выпуска, который продавец оценил в 84 000 долларов, что по актуальному курсу равняется 6,3 миллиона рублей.