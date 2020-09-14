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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России.В источнике
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Saratovnews

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в России стабильная

Saratovnews09:25
RT на русском

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

RT на русском08:09
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Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом

"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Москва 2408:17
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском09:18
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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В США продают королевский Ford Excursion Limited

Автомобильная торговая площадка в Соединённых Штатах выставила на продажу Ford Excursion Limited 2005 года выпуска, который продавец оценил в 84 000 долларов, что по актуальному курсу равняется 6,3 миллиона рублей.
Car.ru23:55
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