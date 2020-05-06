Коронавирус

Вести.RuВести.RuПопова назвала три этапа снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации. На 6 мая в России зафиксировано 65,929 заболевших, из них 10,559 за минувшие сутки. 21,327 человек выздоровели, 1537 скончались.
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Анна Попова
Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 09:26

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Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры в три этапа

Аргументы и Факты09:48

Три этапа выхода из самоизоляции: Роспотребнадзор рассказал, как будем возвращаться к нормальной жизни

V1.ru09:52

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Роспотребнадзор назвал три этапа снятия ограничений

РИА Новости09:59

Главный санитарный врач России озвучила, как предполагается выходить из режима самоизоляции

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Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

ТАСС09:42

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

Интерфакс09:26
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Общество

У министра культуры выявили коронавирус

У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
РИА Новости 07:37
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Общество

Скончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом

Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове.
Znak.com 06:23
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Происшествия

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом

25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
NewsVO 09:19
1
Общество

В Псковской области ослабили карантинные меры

Ограничительные карантинные меры будут ослаблены с 6 мая в Псковской области согласно указу губернатора, размещенного 5 мая на сайте нормативно-правовых актов.
ИА Красная Весна 02:20
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Общество

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru 09:52
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Экономика

Из-за коронавируса чистая прибыль Walt Disney упала на 91%

Из-за пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 компания Walt Disney потеряла в период с января по март 2020 года порядка $1,4 млрд или 91% чистой прибыли.
Sostav.ru 02:50
1
Общество

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

РИА Новости 10:03
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Футбол

Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая

Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.
Soccer.ru 09:31
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
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Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
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Здоровье

Попова рассказала о трёх этапах снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы рассказала о рекомендациях для поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов лечится от пневмонии

RuNews24.ru 09:09
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Происшествия

В США застрелен исследователь нового коронавируса

Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
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Экономика

Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%

Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.
Известия 09:08
Общество

В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
ТАСС 09:01
Общество

Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести

В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
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Политика

Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных

В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне впервые передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.
Российская газета 09:47
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь

Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
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Экономика

Белоусов: лимиты льготных кредитов могут быть выбраны в середине мая

Лимиты льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат могут быть выбраны уже в середине мая, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов.
РИА Новости 10:01
Общество

155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева

6 мая 155 ученых, актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса освободить из СИЗО историка Юрия Дмитриева.
Интерфакс 09:00
4
Экономика

Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса

Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей.
Экономика сегодня 04 мая в 07:16
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
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