Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

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