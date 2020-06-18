Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПопова назвала условия для возобновления международных перелетов

Полеты для туристов за границу станут возможны, когда исчезнет риск "реэкспорта" коронавируса в Россию приезжающими. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Вести 24".
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Анна Попова
Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 07:06
с чего всё началось
— Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает, — подчеркнула она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 24
».
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