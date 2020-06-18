с чего всё началось

Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.

Полеты для туристов за границу станут возможны, когда исчезнет риск "реэкспорта" коронавируса в Россию приезжающими. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Вести 24".

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