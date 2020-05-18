Общество

RT на русскомRT на русскомПопова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
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Анна Попова
На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли.
— Анна Попова, российский политикПятый канал 10:11
с чего всё началось
"Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа", - заявила глава ведомства в интервью на телеканале "Россия-24
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