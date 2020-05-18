с чего всё началось

На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 383

Общество Свердловский губернатор назвал причину продления ограничений Екатеринбург, 18 мая 2020, 19:27 — REGNUM Ведённые в Свердловской области из-за коронавируса ограничения продлены из-за вспышки COVID-19 в логистической фирме сети алкомаркетов «Красное и белое». 133

Авто Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.

Здоровье Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору Права сотрудников БСМП в вопросах оплаты труда ущемлены не будут: после того, как стационар начнет работать с пациентами с COVID-19, установят все положенные стимулирующие доплаты. 10

Здоровье Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе "В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации. 7

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 371

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 16

Происшествия Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды. 891

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 26

Кино Российские кинотеатры в 2019 году поставили рекорд по кассовым сборам Совокупные кассовые сборы кинопроката в России за 2019 год составили 55,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за всю историю отечественной киноиндустрии.

Здоровье Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными. 9

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 24

Футбол Клубы АПЛ возобновят тренировки в группах 19 мая Клубы английской премьер-лиги (EPL) возобновят тренировки футболистов в малых группах с 19 мая, сообщается на официальном сайте лиги.

Политика Владимир Путин рассказал о российской цивилизации Президент РФ Владимир Путин выдвинул предложение внедрять инновационные технологии для того, чтобы сохранить российскую цивилизацию. 7,8K

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Путешествия Турция начала вести переговоры о туризме с 70 странами В Турции начали проводить консультации о туризме с другими странами для информирования жителей со всего мира об инфраструктуре здравоохранения государства в период эпидемии коронавируса.