Общество
RT на русскомПопова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
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Для того, чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа: определенные послабления.
— Анна Попова, российский политикВести.Ru 06:33
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Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах
Комсомольская правда06:25
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Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
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В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 16 мая в 15:06
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Музыка
Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»
Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
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Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым
Полина Гагарина расстается с 42-летним популярным фотографом Дмитрием Исхаковым.
Дни24 07:40
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Ученый раскрыл причину низкой смертности от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России ниже, чем в других странах мира в 3-4 раза из-за популяционного иммунитета, заявил в эфире «Россия 24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Московский Комсомолец 07:42
Происшествия
В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом
Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
1125 медиков Липецкой области получили выплаты
Всего в регионе дополнительную выплату получили 1125 медработников.
Московский Комсомолец 06:46
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Энергетика
Число нефтегазовых буровых в США упало до минимума
Число нефтегазовых буровых установок, действующих на территории США, снижается девятую неделю подряд.
Компания 07:30
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
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Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Общество
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РЕН ТВ 06:58
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Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины
Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39