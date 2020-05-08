Коронавирус
ИзвестияПопова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Роспотребнадзор: правила поведения при коронавирусе сохранят до появления вакцины
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Попова: некоторые правила поведения сохранятся в РФ до создания вакцины от коронавируса
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