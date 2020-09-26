Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России
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Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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