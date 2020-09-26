Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.