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Ведомости
Ведомости

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Газета.Ru

Попова объяснила, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Газета.Ru05:35
RT на русском

Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском05:28
ТАСС

Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России

ТАСС05:01
Российская газета

Попова: Рост заболеваемости коронавирусом связан с наступлением сезона ОРВИ

Российская газета05:25
РИА Новости

Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России

РИА Новости05:13
Вести.Ru

Попова озвучила главную задачу на фоне роста заболеваемости

Вести.Ru05:07
Коммерсантъ

Попова объяснила рост заболеваемости наступлением осени и несоблюдением профилактики

Коммерсантъ05:28

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.
Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы
Известия22:53
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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Минпросвещения России утвердило федеральный перечень учебников

Минпросвещения России обновило федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных для использования в аккредитованных школах и колледжах страны, сообщается на Telegram-канале ведомства «Большая перемена».
Коммерсантъ06:28