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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей 

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в России.В источнике
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RT на русском

Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России

RT на русскомвчера в 09:48
URA.Ru

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

URA.Ruвчера в 10:10
РИА Новости

Попова объяснила рост числа заражений коронавирусом

РИА Новостивчера в 09:57
Lenta.ru

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Lenta.ruвчера в 09:54
ТАСС

Попова: россиянам не грозят ограничения из-за коронавируса при соблюдении мер профилактики

ТАССвчера в 10:38
Интерфакс

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Интерфаксвчера в 09:46
Комсомольская правда

Анна Попова объяснила причины роста числа случаев коронавируса в России

Комсомольская правдавчера в 09:40

Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в понедельник в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и призвал канцлера повлиять на позицию Турции в этом вопросе.
Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
ТАССвчера в 16:15
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новостивчера в 09:30
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
Популярная механикавчера в 05:27

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости27 сентября в 12:31
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