Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в понедельник в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и призвал канцлера повлиять на позицию Турции в этом вопросе.