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RT на русском
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Попова оценила число носителей коронавируса среди школьников в России

Доля школьников, которые являются носителями коронавирусной инфекции COVID-19, не превышает 2%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В России нет детей, зараженных коронавирусом. Тем не менее, есть не более 2% школьников, которые переносят COVID-19 без симптомов. Дети уже отучились в школах один месяц, что составляет два инкубационных периода по 14 дней.
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