Грузия, Азербайджан и Турция окружили тысячи российских военных в Армении

Российские военные, оказавшиеся на территории Армении, оказались окружены и не могут покинуть территорию страны из-за того, что Грузия, Азербайджан, а на данный момент и Турция, запретили российским самолётам входить в своё воздушное пространство, причем, по пока что неподтвержденным данным, территориальные воды этих государств оказались также закрыты.