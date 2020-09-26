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RT на русском
RT на русском

Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала динамику числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.В источнике
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RT на русском

Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском05:28
Коммерсантъ

Попова объяснила рост заболеваемости наступлением осени и несоблюдением профилактики

Коммерсантъ05:28
Вести.Ru

Попова озвучила главную задачу на фоне роста заболеваемости

Вести.Ru05:07
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России

РИА Новости05:13
URA.Ru

Роспотребнадзор объяснил, почему растет число заражений COVID

URA.Ru05:13
Российская газета

Попова: Рост заболеваемости коронавирусом связан с наступлением сезона ОРВИ

Российская газета05:25
ТАСС

Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России

ТАСС05:01

Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3

Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.
Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3
Нева Спорт23 сентября в 09:11

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ruвчера в 12:13
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33