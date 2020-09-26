Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса
Смотрите также
Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы
Объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе с Ан-26 под Харьковом
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Актер Вин Дизель записал свою первую песню
Борский суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки
Красное вино затопило испанский завод
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
Жители села рассказали о пропаже победившей на выборах уборщицы
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина
Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России
В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26
Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России
В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса
Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России
Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы
Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала динамику числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.В источнике
Подробнее о событии