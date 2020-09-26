Ксения Собчак высмеяла Тарзана после его измены Наташе Королевой

Собчак сняла пародию на артистов, взяв за основу скандал с изменой стриптизера Сергея Глушко и выпущенный после этого клип Королевой на песню, в которой она поет о том, что «он оказался не тот».