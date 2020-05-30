Коронавирус
REGNUMПопова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Первыми на отдых в другие регионы смогут поехать жители из тех субъектов Федерации, где эпидемиологическая ситуация уже благополучна. Глава Роспотребнадзора уточнила, что «из горячей точки или с высокого эпидподъема» граждан никуда отправлять на отдых нельзя из соображений безопасности.
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Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то.
— Анна Попова, российский политикИзвестия 07:46
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Интерфакс вчера в 18:54
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Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
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Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
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Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:46
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
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Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
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Российская газета 07:02
Общество
Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу
Газета.Ru 11:49
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Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
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После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице
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Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
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Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
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