Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то.

Первыми на отдых в другие регионы смогут поехать жители из тех субъектов Федерации, где эпидемиологическая ситуация уже благополучна. Глава Роспотребнадзора уточнила, что «из горячей точки или с высокого эпидподъема» граждан никуда отправлять на отдых нельзя из соображений безопасности.

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Политика США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Сообщается, что документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 30

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 1,8K

Здоровье Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса «Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева. 31

Шоу-бизнес Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии. 729

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8K

Общество В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 294

Политика Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией» Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 1

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 958

Политика «Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак». 1,2K

Здоровье Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости. 1

Футбол Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.

Общество Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака» «Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы. 259

Здоровье После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения. 37

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,5K

Политика Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада. 5

Политика Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту. 7