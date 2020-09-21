Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. «Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры», — цитирует РИА Новости Попову.В источнике
Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется.
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