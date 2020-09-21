Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Попова: В России не требуется вводить новые ограничения по COVID-19

Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также рассказала, что уже более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется.
Подробнее о событии
RT на русском

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

RT на русском07:15
Телеканал 360°

Россия не собирается вводить новые ограничения из-за COVID-19 — Роспотребнадзор

Телеканал 360°07:32
ТАСС

Попова считает, что вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется

ТАСС07:29
РБК

Попова не увидела причин для введения новых ограничений по коронавирусу

РБК08:17
Life.ru

Попова рассказала, нужно ли вводить новые ограничения из-за коронавируса

Life.ru07:09
Интерфакс

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19

Интерфакс07:32
РИА Новости

Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

РИА Новости07:25

Белорусская оппозиция призвала к диалогу власти и общества

Представитель белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, выступая в понедельник перед депутатами Европейского парламента в Брюсселе, призвала к диалогу общества и власти в Белоруссии при посредничестве ЕС, США и России.
Белорусская оппозиция призвала к диалогу власти и общества
РИА Новости08:55
23

В Москве умер упавший под поезд на фиолетовой ветке метро пассажир

Движение на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Котельники» до станции «Выхино» было приостановлено из-за человека на путях, сообщалось на официальной странице московского метрополитена в Twitter.
РБК07:59
16

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
759

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
1K

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
1,4K

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
705

ФРГ не стала комментировать данные о попытке соглашения с США по «Северному потоку—2»

По их данным, правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток 2», выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Известия09:27
799

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
1,9K

Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
15