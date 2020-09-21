Попова: В России не требуется вводить новые ограничения по COVID-19
Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также рассказала, что уже более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа.В источнике
Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется.
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