Коронавирус
РБКПопова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
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Школы останутся на «удаленке» в сентябре? Родители встревожены, чиновники от образования отрицают
Ульяновск онлайн14 июня в 23:06
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" одолел лондонский "Арсенал".
Газета.Ru вчера в 17:22
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Кино
Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»
Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания 15 июня в 11:03
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки
Evo-rus.com вчера в 08:56
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Шоу-бизнес
Александр Емельяненко фразой о «голубых звёздах» намекнул на скандал с Филиппом Киркоровым
Актуальные Новости вчера в 02:44
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Ракеты разорвались рядом с посольством США в Багдаде
РЕН ТВ вчера в 20:44
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Lenta.ru вчера в 16:19
Экономика
СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций
Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:25
Здоровье
Ученые из США и Китая заявили о недолговечности антител к коронавирусу
Группа ученых из США и Китая в ходе исследования пришли к выводу, что люди могут не получить естественную защиту от коронавируса, поскольку в некоторых случаях антитела исчезают после выздоровления.
VSE42.RU вчера в 23:34
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия
Машина въехала в толпу протестующих в Портленде
Автомобиль въехал в среду в толпу участников акции протеста в Портленде (штат Орегон), три человека пострадали.
ТАСС вчера в 20:37
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа вчера в 10:01
Политика
В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы
Другие нововведения Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» предлагает полностью исключить требование о подписании договора об удаленной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП).
CNews вчера в 03:21
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»
Телеведущая и журналистка Тина Канделаки жестко ответила своей коллеге Ксении Собчак.
Невские Новости вчера в 19:04
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия вчера в 00:08
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50