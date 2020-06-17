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РБКРБКПопова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
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Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 сентября

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