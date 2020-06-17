Коронавирус
RT на русскомПопова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
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Школы останутся на «удаленке» в сентябре? Родители встревожены, чиновники от образования отрицают
Ульяновск онлайн14 июня в 23:06
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Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в России на следующей неделе
Температура воздуха в центре Европейской России на следующей неделе снизится на 10 градусов от показателей середины текущей недели, при этом настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Известия 21:40
Общество
Киркоров разгневал ветеранов афганской войны из-за ролика о ВДВ
Известный певец Филипп Киркоров разгневал ветеранов афганской войны роликом о ВДВ, которое он опубликовал несколькими днями ранее.
Невские Новости вчера в 19:41
Общество
Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей
Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
Кавказ Пост вчера в 11:13
Армия и оружие
В ДНР украинским миномётным обстрелом разрушен ещё один дом
Донецк, 17 июня 2020, 22:06 — REGNUM Домохозяйство в селе Малое Коминтерново на юге ДНР повреждено в результате минометного обстрела с позиций украинских карателей, сообщает 17 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:06
Общество
Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
Не менее четырех ракет упали в так называемой «зеленой зоне» около посольства США в центре иракской столицы Багдада.
Известия 21:35
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Происшествия
Ефремова увезли из-под домашнего ареста на допрос
Актера Михаила Ефремова увели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.
РБК 07:52
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Нина Васильевна ушла из жизни, когда ей было 72 года. Куравлев снялся в более чем 200 кинокартинах.
7Дней.ру 13:00
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru 00:37
Политика
Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
Как отмечает издание, Болтон пишет в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», что Трамп интересовался, входит ли Финляндия в состав России, а также, предположительно, не знал, что Великобритания является ядерной державой.
Известия 18:07
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфоне
Злоумышленники при помощи приложений могут похищать данные и извлекать выгоду для себя, рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
ТК Звезда 21:05
Футбол
«Боруссия» проиграла дома «Майнцу» в матче бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" уступила дома "Майнцу" в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 16:37
Футбол
«Спартак» распределит квоты среди болельщиков на оставшиеся матчи РПЛ
Московский "Спартак" в ближайшее время распределит квоты среди обладателей абонементов на оставшиеся матчи сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:55
Здоровье
За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 04:09
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Происшествия
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
"В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 21:27
Здоровье
В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное
17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
Vademecum вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
Pravda.Ru 13:06
Политика
Резиденцию Путина защитили от коронавируса специальным туннелем
Известия вчера в 16:25
Космос
Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»
На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
News.ru 18:51
Политика
Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Российская газета 19:26
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47