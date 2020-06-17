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RT на русскомRT на русскомПопова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
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Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября

RT на русском21:01

Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

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Школы останутся на «удаленке» в сентябре? Родители встревожены, чиновники от образования отрицают

Ульяновск онлайн14 июня в 23:06

Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 сентября

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В Ленобласти с 1 сентября школы вернутся к традиционной форме обучения

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Школьные классы сократить, уроки только в своих кабинетах, за партой по 1 человеку, на переменах не общаться

Медиа 73вчера в 01:10

Попова рассказала, когда школьники вернутся за парты

Газета.Ru14:19
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Температура воздуха в центре Европейской России на следующей неделе снизится на 10 градусов от показателей середины текущей недели, при этом настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
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Известный певец Филипп Киркоров разгневал ветеранов афганской войны роликом о ВДВ, которое он опубликовал несколькими днями ранее.
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Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
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В ДНР украинским миномётным обстрелом разрушен ещё один дом

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Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

Не менее четырех ракет упали в так называемой «зеленой зоне» около посольства США в центре иракской столицы Багдада.
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Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
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Ефремова увезли из-под домашнего ареста на допрос

Актера Михаила Ефремова увели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.
РБК 07:52
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

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Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

РБК 18:12
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Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Как отмечает издание, Болтон пишет в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», что Трамп интересовался, входит ли Финляндия в состав России, а также, предположительно, не знал, что Великобритания является ядерной державой.
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Общество

ФСБ опровергла свое участие в освобождении захваченного монастыря

Газета.Ru 12:56
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На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля

Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
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Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфоне

Злоумышленники при помощи приложений могут похищать данные и извлекать выгоду для себя, рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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«Боруссия» проиграла дома «Майнцу» в матче бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" уступила дома "Майнцу" в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
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США продадут Украине 16 патрульных катеров за $600 млн

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«Спартак» распределит квоты среди болельщиков на оставшиеся матчи РПЛ

Московский "Спартак" в ближайшее время распределит квоты среди обладателей абонементов на оставшиеся матчи сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.
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За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

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Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Создана программа для поиска родственных связей между животными

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В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек

"В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
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В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное

17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
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Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн

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Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
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На границе Индии и Китая впервые почти за полвека погибли военные

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Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
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Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

Известия вчера в 22:47
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