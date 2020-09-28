Возможность введения ограничений из-за коронавируса оценила Попова
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Новые ограничения в России в связи с коронавирусом не введут только в том случае, если соотечественники будут соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
Еще раз: если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких.
С чего всё началось
"Еще раз: если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда
".
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