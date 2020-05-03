Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда.

Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Он также поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции после майских праздников.

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