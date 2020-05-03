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Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Он также поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции после майских праздников.
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Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда.
— Анна Попова, российский политикВести.Ru 06:44
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