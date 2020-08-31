Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Слово и Дело 23

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.