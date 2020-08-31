Попова оценила возможность второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.В источнике
Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
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