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РИА Новости
РИА Новости

Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
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Коммерсантъ

Попова призвала готовиться к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 15:37
Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре призвали готовиться к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 14:26
Московский Комсомолец

Попова рассказала о групповых очагах коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 14:57
Газета.Ru

Попова оценила возможность второй волны COVID-19 в России

Газета.Ruвчера в 15:13
RT на русском

Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России

RT на русскомвчера в 14:25
РИА Новости

Попова оценила возможность второй волны коронавируса

РИА Новостивчера в 14:23
ТАСС

Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 14:05

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
RT на русскомвчера в 16:10
50

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США
Газета.Ruвчера в 12:00
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВвчера в 04:05
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUMвчера в 01:12
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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
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