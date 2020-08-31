Защитник сборной России Георгий Джикия: «Очень соскучился по сборной»

Капитан «Спартака» и игрок сборной России по футболу Георгий Джикия в интервью «КП» рассказал, почему он так ждет матчи Лиги наций в составе российской национальной команды.