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RT на русском
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Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
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Газета.Ru

Попова оценила возможность второй волны COVID-19 в России

Газета.Ru15:13
Московский Комсомолец

Попова рассказала о групповых очагах коронавируса в России

Московский Комсомолец14:57
ТАСС

Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации с коронавирусом

ТАСС14:05
Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре призвали готовиться к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусом

Комсомольская правда14:26
RT на русском

Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России

RT на русском14:25
РИА Новости

Попова оценила возможность второй волны коронавируса

РИА Новости14:23
Телеканал 360°

Учебный год начнется очно, но есть возможность ввернуться к удаленке — Роспотребнадзор

Телеканал 360°14:54