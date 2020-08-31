Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.В источнике
Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
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В Роспотребнадзоре призвали готовиться к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда14:26