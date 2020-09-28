Попова: около 25% населения в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Около 25% населения в Москве переболели симптомно или бессимптомно новой коронавирусной инфекцией и имеют иммунитет к вирусу, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, с конца июня в России проводятся популяционные исследования.В источнике
Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет.
С чего всё началось
В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения, сообщил Роспотребнадзор
В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда».
Комсомольская правдавчера в 09:47
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В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения, сообщил Роспотребнадзор
Комсомольская правдавчера в 09:47