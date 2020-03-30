Около 737 тыс. россиян в самоизоляции находятся под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Попова: около 737 тыс. россиян находятся под контролем на самоизоляции

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Происшествия Во Владимирской области умер больной коронавирусом Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

Общество Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Общество В Чечне нарушителям карантина пригрозили полипропиленовыми трубами Издание опубликовало кадры видеозаписей настоящего коллапса, наставшего на проходящей через Чечню федеральной трассы Ростов–Баку по направлению в сторону Дагестана, также появились видео с чеченскими полицейскими, которые дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубами в руках - они останавливают машины и отлавливают находящихся там людей без масок.

Общество В России утвердили список товаров первой необходимости На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.

Политика Госдума может принять проект расширения полномочий правительства Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.

Общество В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.

Экономика Бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат Премьер Михаил Мишустин заявил, что Сбербанк и ВТБ получат гарантии по 20 млрд рублей для выдачи займов предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы те смогли выплатить зарплату своим сотрудникам.