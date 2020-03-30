Коронавирус

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыПопова: около 737 тыс. россиян находятся под контролем на самоизоляции

Около 737 тыс. россиян в самоизоляции находятся под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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