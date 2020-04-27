с чего всё началось

Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Журналист попросил Попову прокомментировать предложения продлить режим самоизоляции как минимум до 12 мая.

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