Коронавирус
Lenta.ruРоспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». Ее слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.
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Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.
— Анна Попова, российский политикТАСС 09:57
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