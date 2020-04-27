Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». Ее слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.
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Анна Попова
Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.
— Анна Попова, российский политикТАСС 09:57
с чего всё началось
"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24
", отвечая на вопрос журналиста о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.
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