Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПопова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Журналист попросил Попову прокомментировать предложения продлить режим самоизоляции как минимум до 12 мая.
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Анна Попова
Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.
— Анна Попова, российский политикТАСС 09:57
с чего всё началось
"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24
", отвечая на вопрос журналиста о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.
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