Скорее всего, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть.

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 428

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 88

Общество Приложения с пиратским контентом могут начать блокировать с 1 октября Мобильные приложения с пиратским контентом могут начать блокировать с 1 октября.

Политика МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж "Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников", - резюмировали в министерстве. 107

Происшествия Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 177

Экономика ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет развернуть сделку по продаже в 2017 году «Открытие холдингу» алмазодобытчика «АГД Даймондс».

Наука Китайцы разработали вакцину против трех видов рака Ученые из Института технологии Академии наук Китая сделали прорыв в медицине. Они изобрели вакцину, которая способна победить три вида рака. 3

Экономика России предсказали череду карантинов до конца этого года В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%. 1,5K

Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

Общество В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. 158

Общество У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала. 49

Политика Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России. 10K

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.

Политика Захарова оценила возможность введения выездных виз в России Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность введения выездных виз в стране в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 2

Технологии Huawei может заказать производство чипов у Samsung и SK Hynix Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования, является одним из пяти крупнейших клиентов Samsung и SK Hynix, потратив около 10 триллионов вон (8,1 миллиарда долларов) на покупку у двух южнокорейских компаний чипов флэш-памяти DRAM и NAND, сообщает издание.

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 1,8K

Общество Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.