Скорее всего, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть.

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.

Общество Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. 293

Общество Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 377

Происшествия Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области "Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона. 2

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 56

Политика Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов. 32

Армия и оружие В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами» Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении. 3

Общество Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно. 5

Здоровье Доказана эффективность лекарства против коронавируса Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали эффективность препарата ремдесивира в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 548

Игры Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3» Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет. 8