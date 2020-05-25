Общество
ВедомостиПопова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований.
— Анна Попова, российский политикНТВ 10:24
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Попова заявила, что масочный режим в России сохранится еще месяц-два
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