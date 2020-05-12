Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиПопова привела точные данные по уровню заболеваемости КОВИД в России

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в России почти одинаковое количество мужчин и женщин среди больных с КОВИД.
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Анна Попова: Россия в пятом десятке по уровню заболеваемости COVID-19

Российская газета10:16

В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах

Коммерсантъ10:09

Роспотребнадзор: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек РФ находится в пятом десятке стран

Эхо Москвы09:10

Анна Попова: Россия находится в пятом десятке стран по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек

Агентство Москва09:44

Названо место РФ по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек

Московский Комсомолец10:31

158 заболевших на каждые 100 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора, Россия в пятом десятке стран

ИА Клерк.Ру09:28

По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран

Комсомольская правда09:54
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Авто

Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер

Автоновости дня вчера в 12:35
1
Авто

Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 11:11
13
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
6
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 04:34
19
Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
29
Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня вчера в 08:40
7
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
1,8K
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
12
Авто

Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая

В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
За рулем Кубань 03:20
Общество

Раскрыта опасность покупок через интернет

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 19:45
Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
6
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
139
Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

ФАН 05:33
Общество

108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за прошедшие сутки, таковы данные оперштаба.
Время Пресс вчера в 03:49
145
Авто

BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6

Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 04:44
19
Происшествия

Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
Lenta.ru 13:25
6
Общество

Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты

Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
Правда УрФО 08:28
2
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
119
Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
2
Здоровье

17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области

12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
Телепорт 04:51
51
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,7K
Происшествия

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
102
Происшествия

В больнице святого Георгия в Петербурге произошёл пожар

78.ru 00:29
1,2K
Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
6
Экономика

Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой

Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
3
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
5,8K
Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
1,6K
Энергетика

Розничные цены на бензин в России снизились

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 копейки относительно предшествовавшей недели, до 42,7 рубля за литр.
Давыдов.Индекс 10:36
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