Коронавирус
КоммерсантъПопова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, прививки от COVID-19 для большей части населения возможны, если будет произведено много доз вакцины.
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Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации.
— Анна Попова, российский политикТелеканал 360° вчера в 20:58
с чего всё началось
Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.РИА Новостивчера в 21:34
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В Роспотребнадзоре сообщили, с кого начнется вакцинация от COVID-19
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