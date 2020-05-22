Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации.

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, прививки от COVID-19 для большей части населения возможны, если будет произведено много доз вакцины.

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

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