Коронавирус
КоммерсантъПопова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, прививки от COVID-19 для большей части населения возможны, если будет произведено много доз вакцины.
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с чего всё началось
Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.РИА Новости21:34
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Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
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Экономика
АСВ попросило суд обанкротить Коркунова
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РБК вчера в 11:45
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Происшествия
В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.
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Общество
Николу Вешнего по народному календарю отмечают 22 мая
На Руси с Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока.
Телепорт 19:35
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Армия и оружие
Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами
Турецкий флот расчищает путь летательным аппаратам, которые Турция регулярно направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Народные новости 20:33
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Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 08:38
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Общество
Жириновский предложил продать «мумию» Ленина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
РИА Новости 19:50
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Футбол
Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД
Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
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Технологии
Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
Происшествия
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
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Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
РИА Новости 18:26
Гаджеты
На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны
Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
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Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Происшествия
В Донбассе погиб комбат украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
РБК 05:09
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка
Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07