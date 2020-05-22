Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПопова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, прививки от COVID-19 для большей части населения возможны, если будет произведено много доз вакцины.
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с чего всё началось

Определена очередность вакцинации россиян от COVID-19

Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости21:34

Подробнее о событии

В Роспотребнадзоре сообщили, с кого начнется вакцинация от COVID-19

Московский Комсомолец20:34

Глава Роспотребнадзора назвала первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

Известия20:57

Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

РБК20:50

Определена очередность вакцинации россиян от COVID-19

РИА Новости21:34

Попова допустила, что вакцинация от COVID-19 начнётся с групп риска

RT на русском20:32

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

Коммерсантъ20:24

Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса

Lenta.ru20:10
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Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы

В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 19 мая в 07:27
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Экономика

АСВ попросило суд обанкротить Коркунова

Лишенный лицензии «Анкор Банк Сбережений», конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подал в суд на своего бывшего совладельца и председателя совета директоров Андрея Коркунова.
РБК вчера в 11:45
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru 15:10
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года

«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
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Происшествия

В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.
REGNUM 21:18
Общество

Николу Вешнего по народному календарю отмечают 22 мая

На Руси с Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока.
Телепорт 19:35
Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
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Армия и оружие

Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами

Турецкий флот расчищает путь летательным аппаратам, которые Турция регулярно направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Народные новости 20:33
Общество

Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 08:38
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Политика

Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
2
Общество

Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
РИА Новости 19:50
Происшествия

Семья Хашогги простила убийц журналиста

Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Футбол

Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД

Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
РБК 14:40
Технологии

Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
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Музыка

Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

РИА Новости 18:26
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Общество

Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

ТАСС 15:12
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Гаджеты

На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
MobiDevices 05:49
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Происшествия

Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Происшествия

В Донбассе погиб комбат украинского батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
РБК 05:09
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине

Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
278
Происшествия

СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка

Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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