Коронавирус
Газета.RuПопова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Читать в источнике
Оценить371
Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки.
— Анна Попова, российский политикРБК 08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии COVID-19
Московский Комсомолец02:32
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Футбол
РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата
Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Авто
В РФ прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
С российского рынка "ушел" квадрицикл Qute, который в СМИ традиционно называют "самым дешевым автомобилем в мире".
Новые автомобили 24 апреля в 09:59
Общество
Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
Коммерсантъ 11:17
Политика
Беларусь стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России
Беларусь стала лидером по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздравов стран СНГ.
БИЗНЕС Online 11:17
Экономика
Пенсия автоматически увеличивается при достижении 80-летнего возраста
Всем южноуральцам, которым исполнилось 80 лет, производится перерасчет страховой пенсии по старости Перерасчет происходит автоматически, а размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза Автор: Служба новостей Фото: Сайт ПФР Дата: 27.04.2020 (CHELINDUSTRY) При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Chelindustry.ru 06:45
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение доходов населения 170 стран из-за пандемии
Нынешний мировой экономический кризис приведет к сокращению доходов населения 170 государств и территорий.
ТАСС 11:03
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Авто
BMW запустила полный цикл онлайн-продаж автомобилей в РФ
Как сообщает пресс-центр баварской марки, в онлайн-сервисе покупателям BMW доступен весь модельный ряд бренда, внесение предоплаты, полная оплата выбранной модели, а также оформление кредита и в зависимости от возможностей дилера доставка автомобиля по указанному адресу.
32CARS.ru 04:01
Гаджеты
Oppo и Vivo вытеснили Huawei на третье место в Китае
Производители мобильных телефонов Oppo и Vivo вытеснили с китайского рынка своего главного конкурента.
Дни24 06:00
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Братья Дуровы могут не вернуть деньги инвесторов Gram
Как известно, Павел Дуров в начале судебного процесса пообещал всем своим инвесторам в обмен на их согласие не требовать возврата денег до разрешения спора с SEC вернуть им 72% привлеченных средств либо выпустить криптовалюту Gram.
Хайтек+ 09:52
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33