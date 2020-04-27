Коронавирус
Аргументы и ФактыПопова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
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Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки.
— Анна Попова, российский политикРБК 08:52
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Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии COVID-19
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