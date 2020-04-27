Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.

Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии

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