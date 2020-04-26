Коронавирус
РБКПопова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем». Роспотребнадзор предположил, как именно будет происходить отмена ограничений в отношении кафе и ресторанов.
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Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно, что наступает новая норма. Мы должны будем поменять свои привычки… Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ вчера в 08:17
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Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии COVID-19
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