Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет. По ее мнению, важно создать алгоритм действий при ее появлении.
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Анна Попова
Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.
— Анна Попова, российский политикНакануне.Ru 07:44

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