Коронавирус
КоммерсантъГлава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет. По ее мнению, важно создать алгоритм действий при ее появлении.
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Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.
— Анна Попова, российский политикНакануне.Ru 07:44
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Глава Роспотребнадзора оценила возможность новой волны коронавируса: «точно будет»
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Inc-news.ru вчера в 10:25
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На Московском шоссе фура устроила массовую аварию
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Вести.Ru вчера в 02:32
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Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
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"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
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В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
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Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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ГЛАС.RU 07:10
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Автоспорт
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В симуляторе eFootball PES 2020 появилась «Газпром Арена»
Добавим, что обновление eFootball PES 2020 доступно бесплатно для владельцев игры на платформах PlayStation 4, Xbox One и Steam.
Петербургский дневник 07:48