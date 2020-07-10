Создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей в текущем году ожидать не приходится, заявила в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

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