Коронавирус

ИзвестияИзвестияПопова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

Создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей в текущем году ожидать не приходится, заявила в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

Известия15:27

В Роспотребнадзоре отметили, что для детей предстоит создать специальную вакцину от COVID-19

Интерфакс15:03

Российская вакцина от коронавируса не подходит для детей. Подробности

URA.Ru14:22

В России разработают детскую вакцину от коронавируса

Говорит Москва14:24

Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса

RT на русском14:22

В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

Lenta.ru14:25

Попова рассказала о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

РИА Новости14:05
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
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Круглый стол с участием основателя Telegram Павла Дурова намерен провести замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов.
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Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми

Китайская компания Huawei представила список смартфонов, которые первыми оснастят новой версией фирменной оболочки EMUI.
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Общество

В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль рассказал о том, что из-за погоды квалификация Гран При Штирии может быть перенесена или отменена.
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В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

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«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
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ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
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Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье

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В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей

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Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
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Потап спровоцировал слухи о беременности Наташи Королевой

Поп-исполнитель и продюсер Потап в своем Instagram-микроблоге разместил видео, на котором танцует его коллега по сцене Наташа Королева.
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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

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