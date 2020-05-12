Уровень заболеваемости, а это расчет на 100 тыс. населения, который сегодня зарегистрирован в РФ, 158,3 случая на 100 тыс. человек, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны.

Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

Коронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»

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