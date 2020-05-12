Коронавирус
REGNUMКоронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»
Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.
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Уровень заболеваемости, а это расчет на 100 тыс. населения, который сегодня зарегистрирован в РФ, 158,3 случая на 100 тыс. человек, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны.
— Анна Попова, российский политикАгентство Москва 09:44
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По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран
Комсомольская правда09:54
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Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Экономика
Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей
Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев.
Газета.Ru 07:33
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Здоровье
Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье
Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Энергетика
Bloomberg: Катар может развязать газовую войну
Катар оказался в сложной ситуации, подталкивающей государство к развязыванию газовой войны, пишет Bloomberg.
Финансовая газета 10:03
Авто
Lada Vesta получила новые опции комфорта
Седан LADA Vesta в комплектации Comfort/Multimedia получил подогрев и обивку руля из эко-кожи.
Автоновости дня 08:41
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb вчера в 14:05
Футбол
Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
Сделку уже одобрил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу, сообщает Don Balon.
Чемпионат 09:57
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Экономика
«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 05:00
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59