Коронавирус
РИА НовостиПопова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля. По его словам, доклинические тесты идут по графику.
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Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации.
— Анна Попова, российский политикТелеканал 360° вчера в 20:58
с чего всё началось
Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.РИА Новостивчера в 21:34
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