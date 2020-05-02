с чего всё началось

На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения… Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм… И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Как рассказала Попова, на данный момент в России не зафиксировано повторных случаев заражения.

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России

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