Коронавирус
Аргументы неделиПопова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом она напомнила, что даже выздоровевший человек может долгое время продолжать оставаться носителем вируса.
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На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения… Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм… И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 01:10
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