Коронавирус
Невские НовостиПопова рассказала, когда Россия откроет границы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным. Только после этого можно будет запускать международные рейсы.
Читать в источнике
Оценить41
Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 07:06
с чего всё началось
— Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает, — подчеркнула она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 24».Вечерняя Москва05:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Футбол
«Ротор» объявил об уходе Денисова
Защитник Виталий Денисов покинул волгоградский «Ротор».
Матч ТВ 09:57
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Общество
Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале
Lenta.ru вчера в 06:41
Политика
Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 07:57
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Игры
DiRT 5 выйдет 9 октября, а Трой Бейкер и Нолан Норт показали сюжетный ролик
Разработчики DIRT 5 поделились подробностями карьерного режима DiRT 5, кстати, обрела точную дату релиза — 9 октября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 09:27
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» обнаружили неизлечимую болезнь
Во время игровой карьеры ныне 53-летний Унсуэ выступал на позиции вратаря. Завершив карьеру игрока в 2003 году, он начал тренерскую карьеру.
Матч ТВ 08:56
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 06:51
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Общество
В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд
В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Армия и оружие
В США раскрыли неожиданные данные о «российских наемниках» в Ливии
Командование Вооруженных сил США опубликовало новые данные о присутствии бойцов российских частных военных компаний на территории Ливии.
Московский Комсомолец 05:44
Политика
Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.
Известия 07:15
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Футбол
РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте
РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации.
Спорт день за днем 09:31