Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиПопова рассказала, когда Россия откроет границы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным. Только после этого можно будет запускать международные рейсы.
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Анна Попова
Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 07:06
с чего всё началось
— Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает, — подчеркнула она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 24
».
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