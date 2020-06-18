Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПопова назвала условие для открытия международных рейсов

Россия откроет границы, когда власти будут уверены, что риски завоза инфекции в страну минимальны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 07:06
с чего всё началось
— Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает, — подчеркнула она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 24
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