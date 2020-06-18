Коронавирус
Свободная ПрессаПопова назвала условие для открытия международных рейсов
Россия откроет границы, когда власти будут уверены, что риски завоза инфекции в страну минимальны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 07:06
с чего всё началось
— Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает, — подчеркнула она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 24».Вечерняя Москва05:34
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Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России 16 июня в 07:06
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
Результаты выпускникам планируют выдать до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопросы в ходе горячей линии.
FlashNord 04:55
Общество
Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня
Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Политика
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:04
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать
Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники.
Российская газета 02:09
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о воспитании
Москва, 16 июня 2020, 14:41 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о воспитании, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 16 июня в 07:41
Футбол
«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
Российская газета 06:27
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM вчера в 11:59
Общество
Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам
Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам. Принимать документы и оформлять визы начнут 29 июня.
Piter.tv 04:55
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Футбол
ЦСКА представил ролик к матчу с «Зенитом» с растолстевшими игроками
Спорт-Экспресс 07:20