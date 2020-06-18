с чего всё началось

Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают. Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно.

Россия откроет границы, когда власти будут уверены, что риски завоза инфекции в страну минимальны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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