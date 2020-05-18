На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли.

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля. Лишь на третьем этапе будут возможны прогулки, к которым привыкло большинство населения.

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 3

Экономика Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. 6

Общество В США число случаев коронавируса превысило полтора миллиона В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось почти на семь тысяч, превысив полтора миллиона, пишет Reuters.

Шоу-бизнес Вера Брежнева не боится подчеркнуть «недостатки фигуры» комбинезоном цвета металлик В кадре певица танцует в «опасном» комбинезоне цвета металлик — такие вещи могут подчеркнуть то, что общество привыкло считать недостатками.

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 158

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 31

Кино Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде Американская компания Buzz Bingo провела исследование, в котором попыталась выяснить самых сквернословящих актеров в голливудском кино.

Общество Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова. 8

Гаджеты Xiaomi показала Redmi 10X — первый смартфон на базе Dimensity 820 Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса. 4

Футбол Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.

Общество Петербуржцам запрещено прощание с покойными Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала. 37

Общество Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек. 5

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 500

Политика Аксенов назвал порчей бумаги украинскую стратегию «деоккупации» Крыма Планы "деоккупации" Крыма, разработанные Министерством иностранных дел Украины, останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги, считает глава российского региона Сергей Аксенов.

Общество Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России Через Сибирскую генерирующую компанию (СГК), которой с ноября 2018 года руководит Солженицын, СУЭК принадлежит 24 электростанций, обслуживающих свыше пяти миллионов потребителей в России. 226