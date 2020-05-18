Общество

REGNUMREGNUMПопова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля. Лишь на третьем этапе будут возможны прогулки, к которым привыкло большинство населения.
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Анна Попова
На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли.
— Анна Попова, российский политикГородовой 08:29

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