Коронавирус
ИзвестияПопова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет. Специалисты создадут спектр разных препаратов для отдельных групп населения. При этом, по ее словам, на данный момент рано озвучивать сроки появления вакцин.
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Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.
— Анна Попова, российский политикНакануне.Ru 07:44
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Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Культура
Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети
Говорит Москва 07:46
Экономика
Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так
Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так.
Lenta.ru 06:37
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Энергетика
Розничные цены на автомобильное топливо выросли за неделю на 2 копейки
Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 25 мая по 1 июня выросли на 2 копейки, до 44,86 и 47,71 рублей за литр соответственно.
Российская газета 12:01
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Экономика
Прибыль «РусГидро» в 1 квартале выросла на 57%
По итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль Группы "РусГидро" по МСФО составила 25,9 млрд рублей, увеличившись на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finam.Ru 07:43
Общество
Фетисов: «Слава богу, что дочь учится в Америке»
Ruposters.ru 11:02
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Футбол
«Бешикташ» отказался продать Ларина в ЦСКА за один млн евро
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в услугах канадского нападающего Ларина, которому готовы предложить заработную плату в размере 1,7 миллионов евро за один сезон.
Vprognoze.ru вчера в 04:15
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Политика
Нидерланды упрекнули в попытке выставить Россию врагом
Власти Нидерландов используют Россию для создания образа врага вместо борьбы с общими проблемами.
Lenta.ru 12:12
Политика
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
Накануне.Ru 09:26
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Армия и оружие
Для украинских военных ввели два новых звания
В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Происшествия
Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца
Екатеринбург, 4 июня 2020, 07:42 — REGNUM Стычка убитого силовиками 27-летнего жителя Екатеринбурга с охранником магазина попала на видео.
REGNUM 00:42
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Технологии
Аналитики раскрыли популярность устаревшей Windows 7
Объявленная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой (ОС) для компьютеров.
Piter.tv 09:44
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29