Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет. Специалисты создадут спектр разных препаратов для отдельных групп населения. При этом, по ее словам, на данный момент рано озвучивать сроки появления вакцин.

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

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